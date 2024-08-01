Четверг, 1 августа, 2024

60 тысяч для жителей Борок! «Зелёный сад» проведёт лотерею

Автор: 7info

Опубликовано

Фото предоставлено компанией «Зелёный сад»

Компания «Зелёный сад» проведёт лотерею для жителей посёлка Боки в Рязани.

Розыгрыш денежных призов размером 10, 20 и 30 тысяч состоится 11 августа в рамках областного фестиваля по сапбордингу «Рязанское Лукоморье». Принять участие в лотерее смогут жители Борок при предъявлении паспорта с отметкой о регистрации в данном микрорайоне. Им необходимо будет записаться на участие у волонтёров.

Розыгрыш пройдёт во время церемонии награждения победителей гонки на сапбордах — около 17 часов.

Чтобы не упустить свой шанс, организаторы рекомендуют жителям Борок прийти на праздник заранее.

Реклама: ООО «АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ ЗЕЛЕНЫЙ САД СТРОЙКОМПЛЕКС», ИНН: 6215014910

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