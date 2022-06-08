6 незаконных свалок выявлено в Рязанской области

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской области с начала года выявило 6 свалок твёрдых коммунальных и бытовых отходов на землях сельхозназначения. Об этом сообщается на сайте ведомства. Свалки обнаружены в Шацком, Спасском и Рязанском районах на общей площади 2,38 гектаров.

В Шацком районе на площади 0,1 га выявили два захламленных участка, государственная собственность не разграничена. В Спасском районе на площади 0,3 га обнаружили твёрдые коммунальные и строительные отходы, почва загрязнена тяжёлыми металлами. В Рязанском районе 3 несанкционированные свалки твёрдых и бытовых отходов общей площадью 1,98 га нашли на землях, находящихся в собственности физических и юридических лиц.

Правообладателей земельных участков предостерегли от нарушения земельного законодательства. Материалы о выявленных фактах захламления земель сельхозназначения направили в районные прокуратуры области.

Территориальное управление Россельхознадзора контролирует ликвидацию свалок.