6 человек пострадали в Липецкой области во время атаки БПЛА

В ночь на 9 августа Липецкая область подверглась атаке вражеских БПЛА. По информации губернатора региона, в результате пострадали 6 человек.

Люди получают помощь в больницах.

В Липецке и Липецком муниципальном округе вводился красный уровень угрозы.

Местные жители рассказали SHOT, что около 2:30 ночи над городом начали греметь взрывы. Также были слышны звуки моторов в небе.

По данным губернатора Игоря Артамонова, произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. Был повреждён объект энергоснабжения.

В Липецке останавливался общественный транспорт.