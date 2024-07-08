58% россиян считают, что вступать в брак нужно один раз и на всю жизнь

Как россияне относятся к браку, какие свадебные традиции чтут и где мечтают провести первое свидание? Мнением жителей страны поделилось социологическое агентство «Вебер».

Общероссийский онлайн-опрос проводился 24-25 июня методом RiverSampling. Было опрошено 1200 человек.

Какая она – идеальная первая встреча?

Говоря об идеальном первом свидании, россияне выделили несколько вариантов времяпрепровождения:

Топ-3:

– прогулка на природе (56%)

– поход в ресторан/кафе (31%)

– поход в кинотеатр/театр (22%)

А худшими местами для свидания респонденты считают ночной клуб и фудкорт.

Интересно: 40% опрошенных признаются, что им предлагали познакомиться в общественном транспорте: 17% соглашались, а 23% – отказывались.

Зачем россияне вступают в брак?

62% опрошенных считают, что брак необходим для закрепления романтических отношений.

При этом 28% респондентовубеждены, что можно обойтись без брачных уз и оставаться сожителями. Чаще такого мнения придерживаются мужчины, люди от 18 до 34 лет и пользователи приложений для онлайн-знакомств.

Три четверти (76%) опрошенных считают оптимальным для вступления в брак возраст от 21 года до 30 лет. А среди главных причин, по которым люди связывают себя брачными узами, респонденты выделяют:

– любовь (54%)

– желание продолжить род (44%)

– стремление создать семью (32%)

Кстати: более половины опрошенных (58%) согласны с утверждением о том, что вступать в брак нужно один раз и на всю жизнь.

Какой должна быть свадьба?

57% россиян хотели бы отметить свадьбу в небольшом кругу близких людей.

Провести уединённое мероприятие для двоих предпочли бы 19% респондентов, а пышное торжество – 14%.

К свадебным традициям, распространенным в нашей стране, россияне относятся по-разному. Актуальными на сегодняшний день респонденты называют: благословение родителей, обмен кольцами, поимку букета невесты, танец молодожёнов, свадебную фотосессию, тост «Горько!» и первую брачную ночь. А устаревшими опрошенные считают: кражу и выкуп невесты, драку на свадьбе и продажу первого куска торта.

Интересно: 54% людей считают, что необходимо советоваться с родственниками о формате проведения свадебного торжества, но окончательное решение принимать самостоятельно.