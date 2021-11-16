50-летнего жителя Рязанской области будут судить за убийство

Завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя города Кораблино, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба рязанского следственного управления СК РФ.

Мужчина неоднократно судим, не имеет постоянного источника дохода. 10 мая во время конфликта на фоне распития спиртного избил знакомого. Через два дня пострадавший умер в больнице.

Подозреваемого задержали и отправили в СИЗО. Сейчас уголовное дело передано в суд.

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