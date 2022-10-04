5 октября на семи улицах в Рязани отключат электричество

В среду, 5 октября, с 8:30 до 16 часов электроэнергия будет отключена по адресам:

ул. Шаповская, д. с 3 по 19, д. 27, д. с 2 по 28;

ул. Мушковатовская, д. 5, д. 6;

ул. Березняковская, д. 2;

ул. Почтовая, д. 10б, д. 12, д. 35, д. 37, д. 39, д. с 42 по 62, д. 64, д. 66;

ул. Дягилевская, д. 78;

ул. Хиринская, д. с 1 по 18, д. 20, д. 22, д. 24, д. 26, д. 26а;

ул. Дашковская, д. с 1 по 21, д. с 2 по 54а.

МУП «РГРЭС» будет проводить работы на воздушной линии, – сообщается на сайте администрации Рязани.