5 июля 2021 года скончался актёр и кинорежиссёр Владимир Меньшов

5 июля 2021 года скончался известный российский режиссер и актер Владимир Меньшов. На 82-м году жизни Меньшов боролся с коронавирусом, но, увы, болезнь оказалась сильнее.

Актерские работы — лишь хобби для Владимира Меньшова. Главным делом своей жизни он считал кинорежиссуру. И это несмотря на соотношение «режиссер — актер» больше чем 1 к 10. Владимир Валентинович снялся почти в сотне фильмов, но зритель любит Меньшова-режиссера ничуть не меньше. Даже если б была лишь «Москва слезам не верит», хотя без фильма «Любовь и голуби» отечественный кинематограф представить просто немыслимо.

Москву Владимир Меньшов брал упорством и выдержкой. С первой попытки 1957 года серебряному медалисту поступить во ВГИК не удалось. Вернувшись в Астрахань, молодой человек поработал на заводе, в шахте, изучил основы актерской профессии на практике — в Астраханском драматическом театре. Вернуться в столицу решил в 1961 году, имея за плечами еще и опыт работы матросом в Баку.

На сей раз стал студентом — Школы-студии МХАТ, где и нашел свою любовь — Веру Алентову. Поженились уже на втором курсе, но молодую пару ждало испытание распределением. Жену направили в московский Театр имени Пушкина, мужа — на южные рубежи, в Ставропольский драматический театр. После рождения дочери Юли супруги расстались, чтобы спустя годы воссоединиться вновь.

Спокойно работать в качестве актера Владимир Меньшов смог недолго. Со второй попытки он все же попал во ВГИК — на режиссуру. Учился у знаменитого сказочника Михаила Ромма. Маститый режиссер взял Меньшова сразу на второй курс и придумал для него «аспирантуру по режиссуре художественного фильма».

В 1970 году Меньшов окончил аспирантуру, стал соавтором сценария своего однокурсника Александра Павловского и сыграл в этой картине — «Счастливый Кукушкин» свою первую большую роль. Фильм получил главный приз киевского фестиваля «Молодость-71».

Кинокарьеру Меньшов начал в тридцать. Роли попадались разные — от рабочих и служащих до губернаторов, прокуроров и военнослужащих. Так актер на экране «примерил» образ, в котором его видел отец. Валентин Михайлович мечтал, чтобы сын посвятил жизнь армии. Планы спутало кино.

«Человек на своем месте», «Соленый пес», «Ар-хи-ме-ме-ды», «Последняя встреча», «Собственное мнение», «Сказ о том, как царь Петр арапа женил». С 70-х актер Меньшов востребован на съемочной площадке, но мечтал оказаться по ту сторону камеры. Что с успехом и сделал, сняв несколько блистательных фильмов, при этом не оставляя актерскую профессию.

Самые яркие картины с участием Владимира Меньшова — актера 80-х: «Курьер», «Где находится нофелет?», «Город Зеро», «Царевич Алексей», «Любовь и голуби». В год по картине, а то и по несколько. Актер был востребован и в девяностых, и в нулевых. В 2014-м Владимир Меньшов получил премию «Золотой орел» за лучшую мужскую роль второго плана — Эдуарда Балашова в фильме «Легенда номер 17».

По материалам сайта Культура.РФ.