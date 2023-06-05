Понедельник, 5 июня, 2023
На главнуюНовости мираКультура

5 фильмов и сериалов про отношения матери и дочери 

7info7

Советуем пять фильмов и сериалов, в разной степени посвященных отношениям между матерью и дочкой (или дочками). В подборке – драмеди с Аглаей Тарасовой, оскароносный хит и экранизация классики. 

«Вика-Ураган» (16+)

Покинув колонию, Вика пытается заново наладить жизнь. Но это непросто, когда твою квартиру присвоили для личных нужд, парень влюбился в ту, кого ты считала подругой, а сын с аутизмом вынужден жить в интернате. Тучи вокруг Вики сгущаются, но она верит, что все будет хорошо, хотя близкие, включая ушлую мать, не спешат поддерживать ее.  

«Вика-Ураган» – воодушевляющая история, в которой есть и отличный юмор, и социальная проблематика, и сильные актерские работы (прежде всего – Аглаи Тарасовой). Авторы шоу, Илья Петрухин и Олег Гольдфайн прежде работали над «Ольгой», поэтому у «Вики» есть все шансы стать народным хитом. 

Смотрите с 13 июня в 20:00 на ТНТ

«Алиса не может ждать» (16+)

Юная Алиса узнала страшную правду: совсем скоро она ослепнет из-за болезни. Не желая тратить время впустую, девочка решает бросить школу, заработать легкие деньги и уехать в город. Взрослые, разумеется, против, и среди них – мама Алисы, которой все труднее найти подход к дочери. 

В «Алисе» есть все, за что любят творчество Наталии Мещаниновой: острые темы и бескомпромиссность, с которой к ним обращается автор. А еще здесь блестящий дуэт Елизаветы Ищенко и Анны Михалковой.  

«Маленькие женщины» (16+)

США, разгар Гражданской войны. Сестры Марч живут в небольшом городке вместе с мамой, пока их отец на фронте. Мысли девочек заняты мечтами: кто-то хочет прославиться, посвятив себя любимому делу, кто-то – найти свою любовь и выйти замуж. Мама сестер окружает их заботой, но день, когда им предстоит покинуть родительский дом, близится с пугающей быстротой.  

Классический роман воспитания Луизы Мэй Олкотт получил современное прочтение. Зрители остались довольны звездным кастом (в нем – Тимоти Шаламе, Флоренс Пью, Мэрил Стрип и другие), теплой историей о поиске счастья и работой художников, отмеченной в том числе на «Оскаре». 

«Все везде и сразу» (16+)

Жизнь Эвелин стремительно несется в тупик. Безвольный муж страшно бесит, пожилой отец все время ворчит, а бизнес вот-вот загнется. Еще Эвелин не может наладить доверительные отношения с дочерью – говорить о личном у них не принято. Но серые будни сходят на нет, когда Эвелин узнает, что способна путешествовать между мирами. Теперь ее цель – спасти вселенную от коварного и деспотичного злодея.

Авторы «Все везде и сразу» органично соединили семейную драму, фантастику и кунг-фу-боевики. Для одних это пронзительное кино о том, как близкие преодолевают отчуждение, для других – эпичный блокбастер в духе «Матрицы» и «Мстителей».

«Я краснею» (16+)

Мэйлинь – 13-летняя школьница китайско-канадского происхождения, выросшая в консервативной семье. У нее непростой период: девочка пытается разобраться в себе, понять, чего хочет от жизни. Однажды Мэйлинь узнает, что у нее есть необычная способность – превращаться в большую красную панду. Узнав об этом, за Мэйлинь начинает пристально следить ее мама, не привыкшая учитывать мнение дочери. 

«Я краснею» не только препарирует отношения детей и родителей, но и в красках репрезентирует китайскую культуру. В кадре – величественные храмы, национальные традиции и отсылки к фольклору. 

Смотрите новый сериал «Вика-Ураган» с 13 июня в 20:00 на телеканале ТНТ

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Губернатор области Павел Малков встретился с рязанскими финалистами фестиваля Ночной Хоккейной Лиги

В этом сезоне хоккеисты-любители, представляющие Рязанскую область в Финале Фестиваля НХЛ, достигли особых успехов.

Рязанская НПК передала на утилизацию свыше 50 кубометров старых автопокрышек

Сотрудники очистили от выброшенных покрышек больше 2 километров территории. Также изношенные шины сдали работники завода и горожане.

Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с машиной скорой помощи в Рязани

В результате столкновения ГАЗели и ГАЗ скорой помощи пострадали 4 человека.

«Открытие Авто»: индийские автоконцерны могут закрепиться на отечественном авторынке в бюджетном сегменте

По итогам 2022 года индийский автомобильный рынок впервые вошел в тройку крупнейших в мире после китайского и американского.

В рязанской Горроще произошло ДТП

Дорожная авария случилась днём 5 июня на улице Татарской.

В Ставропольском крае таможенники изъяли сотню контрафактных Чебурашек

Инспекторы обнаружили в автобусе плюшевые игрушки и 350 килограммов "брендовой" одежды.

На дорогах Рязани появилась новая разметка выделенных полос для общественного транспорта

В соцсетях развернулась бурная дискуссия: мнения рязанцев об эффективности такого решения разделились.

Школьники из Рязанской области стали первыми во всероссийских проектах Движения Первых

Награждение победителей проектов "Медиапритяжение" и "Российская школьная весна" прошло в Москве и Ставрополе.

Юные рязанцы стали победителями проекта «МедиаПритяжение»

Наши земляки получили награды за лучший журналистский материал и за лучшее креативное фото.

Рязанка завоевала Гран-при всероссийского фестиваля в Ставрополе

Софья Марченко стала обладательницей Гран-при вокального направления.

Момент столкновения машины скорой помощи и ГАЗели в Рязани попал на видео

Автомобиль скорой медицинской помощи двигался с включенными спецсигналами, - сообщили в Госавтоинспекции.

Искусственный интеллект становится ближе к земле: «Ростелеком» рассказал об опыте внедрения технологии в сельском хозяйстве

Аналитики пришли к выводу, что ИИ способен на 3% увеличить объемы производства продукции животноводства, на 4% повысить урожайность растениеводства и на 5% нарастить количество собранной продукции.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации