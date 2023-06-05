5 фильмов и сериалов про отношения матери и дочери 

Советуем пять фильмов и сериалов, в разной степени посвященных отношениям между матерью и дочкой (или дочками). В подборке – драмеди с Аглаей Тарасовой, оскароносный хит и экранизация классики.

«Вика-Ураган» (16+)

Покинув колонию, Вика пытается заново наладить жизнь. Но это непросто, когда твою квартиру присвоили для личных нужд, парень влюбился в ту, кого ты считала подругой, а сын с аутизмом вынужден жить в интернате. Тучи вокруг Вики сгущаются, но она верит, что все будет хорошо, хотя близкие, включая ушлую мать, не спешат поддерживать ее.

«Вика-Ураган» – воодушевляющая история, в которой есть и отличный юмор, и социальная проблематика, и сильные актерские работы (прежде всего – Аглаи Тарасовой). Авторы шоу, Илья Петрухин и Олег Гольдфайн прежде работали над «Ольгой», поэтому у «Вики» есть все шансы стать народным хитом.

Смотрите с 13 июня в 20:00 на ТНТ

«Алиса не может ждать» (16+)

Юная Алиса узнала страшную правду: совсем скоро она ослепнет из-за болезни. Не желая тратить время впустую, девочка решает бросить школу, заработать легкие деньги и уехать в город. Взрослые, разумеется, против, и среди них – мама Алисы, которой все труднее найти подход к дочери.

В «Алисе» есть все, за что любят творчество Наталии Мещаниновой: острые темы и бескомпромиссность, с которой к ним обращается автор. А еще здесь блестящий дуэт Елизаветы Ищенко и Анны Михалковой.

«Маленькие женщины» (16+)

США, разгар Гражданской войны. Сестры Марч живут в небольшом городке вместе с мамой, пока их отец на фронте. Мысли девочек заняты мечтами: кто-то хочет прославиться, посвятив себя любимому делу, кто-то – найти свою любовь и выйти замуж. Мама сестер окружает их заботой, но день, когда им предстоит покинуть родительский дом, близится с пугающей быстротой.

Классический роман воспитания Луизы Мэй Олкотт получил современное прочтение. Зрители остались довольны звездным кастом (в нем – Тимоти Шаламе, Флоренс Пью, Мэрил Стрип и другие), теплой историей о поиске счастья и работой художников, отмеченной в том числе на «Оскаре».

«Все везде и сразу» (16+)

Жизнь Эвелин стремительно несется в тупик. Безвольный муж страшно бесит, пожилой отец все время ворчит, а бизнес вот-вот загнется. Еще Эвелин не может наладить доверительные отношения с дочерью – говорить о личном у них не принято. Но серые будни сходят на нет, когда Эвелин узнает, что способна путешествовать между мирами. Теперь ее цель – спасти вселенную от коварного и деспотичного злодея.

Авторы «Все везде и сразу» органично соединили семейную драму, фантастику и кунг-фу-боевики. Для одних это пронзительное кино о том, как близкие преодолевают отчуждение, для других – эпичный блокбастер в духе «Матрицы» и «Мстителей».

«Я краснею» (16+)

Мэйлинь – 13-летняя школьница китайско-канадского происхождения, выросшая в консервативной семье. У нее непростой период: девочка пытается разобраться в себе, понять, чего хочет от жизни. Однажды Мэйлинь узнает, что у нее есть необычная способность – превращаться в большую красную панду. Узнав об этом, за Мэйлинь начинает пристально следить ее мама, не привыкшая учитывать мнение дочери.

«Я краснею» не только препарирует отношения детей и родителей, но и в красках репрезентирует китайскую культуру. В кадре – величественные храмы, национальные традиции и отсылки к фольклору.

Смотрите новый сериал «Вика-Ураган» с 13 июня в 20:00 на телеканале ТНТ