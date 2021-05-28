40 литров краски потребовалось для создания граффити космонавта в Рязани

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23 мая художник Александр Дёмкин завершил граффити с изображением космонавта. Арт-объект украсил задний фасад ДК «Приокский» в Рязани.

Большое изображение космонавта появилась по просьбам жителей микрорайона в честь 60-летия со дня первого полёта человека в космос и в преддверии 165-летия со дня рождения учёного Константина Циолковского.

Для создания рисунка художнику потребовалась одна неделя и около 40 литров краски. Размер работы – 17,5х18,5 метров.

Неделю назад РИА «7 новостей» побывали рядом с ДК «Приокский» и запечатлели на видео работу над новым арт-объектом.

Ранее о работе рязанского художника Александр Дёмкина, которая выполнена в Дербенте, рассказали в новом выпуске блогера Юрия Дудя.