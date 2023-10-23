4 ноября День народного единства: история, традиции, смысл праздника

Какой праздник 4 ноября россияне будут отмечать в очередной раз? День народного единства – сравнительно молодое, но знаменательное торжество с богатой историей. Впервые День народного единства отметили 4 ноября 2005 года.

Какие исторические события связаны с Днем народного единства?

История Дня народного единства уходит корнями в Смутное время. Смутное время – это период со смерти Ивана Грозного (1584г.) до первого царя из династии Романовых (1613г.). Этот период считается одним из самых сложных для России.В то время страна находилась в глубоком политическом кризисе, который начался после пресечения династии Рюриковичей. Сразу после смерти царевича Дмитрия в борьбу за престол вступают несколько известных боярских родов, среди них Годуновы и Захарьины. В результате к власти приходит Борис Годунов, который будет править Россией целых 13 лет. Во времена его правления были проблемы как во внутренней, так и во внешней политике. Россия принимает участие в двух войнах подряд, что еще больше усугубляет кризис и порождает новые разногласия внутри страны. Единое русское государство распадается, появляются многочисленные самозванцы.

Сначала к власти приходит Лжедмитрий I, а после его смерти появляется Лжедмитрий II. Их царствования доводят страну до гражданской войны, а позже – до русско-польской.

В сентябре 1611 года нижегородский земский староста Кузьма Минин создает народное ополчение. Пост главного воеводы занимает новгородский князь Дмитрий Пожарский. Под их знамена собралось внушительное для того времени войско, в которое входили разные народы и сословия.

И 4 ноября 1612 года бойцам народного ополчения удалось освободить Московский Кремль и выгнать захватчиков из России.

Когда День народного единства стал государственным праздником?

В сентябре 2004 года Межрелигиозный совет России предложил сделать 4 ноября Днем народного единства, в декабре того же года законопроект был принят. Этот праздник не дает нам забыть о народных героях и событиях, которые привели к окончанию Смутного времени.

Символом праздника является памятник Минину и Пожарскому, который создал скульптор Иван Мартос в 1818 году. Каждый год в День народного единства люди несут к памятнику цветы, отдавая дань памяти героям, которые освободили нашу Родину.

4 ноября по всей стране проходят праздничные концерты, шествия и другие мероприятия.

Как отдыхаем в День народного единства 4 ноября?

День народного единства отмечают 4 ноября. В этом году эта дата выпадает на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник, 6-е число. Россиян, которые работают по пятидневному графику, ждет три выходных дня подряд — 4, 5 и 6 ноября (суббота, воскресенье, понедельник).

Как связан День народного единства с православным праздником Казанской иконы Божьей Матери?

Официально 4 ноября россияне отмечают День народного единства, но в этот день также отмечается церковный праздник. Православные христиане 4 ноября почитают Казанскую икону Божьей Матери. Это связано с тем, что по преданию ополченцы молились о победе перед чудотворным образом Божьей Матери, которую специально привезли из Казани в Москву.

Князь Дмитрий Пожарский, вступая в город с иконой, поклялся, что построит храм в память об этой победе. Так на углу Красной площади и Никольской улицы появился торжественный Казанский собор. Но стоит отметить, что современное здание – это хорошая реконструкция, ведь храм был снесен в советское время.

Позже, при втором царе из династии Романовых, в знак благодарности Пресвятой Богородице был установлен праздник осенней Казанской иконы, образ которой до сих пор является одним из самых почитаемых в народе.