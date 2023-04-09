4 музея в районах Рязанской области капитально отремонтируют в 2023 году

В районах Рязанской области в этом году капитальный ремонт ждёт 4 музея. Федеральные средства на эти цели выделены нашему региону как участнику всероссийского проекта «Музейные маршруты России».

Рязанская область стала участником этого проекта в 2023 году. О новых возможностях рассказал губернатор Павел Малков.

Павел Малков: «Работу по обновлению региональных и муниципальных музеев мы обязательно продолжим. Для нас это важное направление. В 2023 региону выделена федеральная поддержка на капремонт ещё 4 музеев в районах. 5 музеев обновят своё техническое и 3 – технологическое оборудование. Среди них областной художественный музей имени Пожалостина»

В 2022 году по нацпроекту «Культура» в регионе отремонтировали 5 муниципальных музеев и ещё 12 оснастили современным оборудованием, – отметил глава Рязанской области.

В селе Большие Можары Сараевского района после капитального ремонта открылся Сараевский краеведческий музей, – сообщил минкульт региона.

В торжественной церемонии открытия обновлённого здания участвовали министр культуры Рязанской области Марина Кауркина, директор историко-архитектурного музея-заповедника «Рязанский кремль» Виталий Попов, представители администрации Сараевского муниципального района, краеведы и музейные работники, а также местные жители.

Ранее музей располагался в приспособленном здании и давно нуждался в капремонте. В прошлом году в рамках реализации программы «Реновация региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры» нацпроекта «Культура» на эти цели было выделено более 10 млн рублей и ещё более 2 млн рублей – на техническое оснащение. В результате экспозиционную площадь удалось увеличить больше чем на 200 квадратных метров. Это даст возможность расширить музейную деятельность и проводить конференции, лекции, музейные уроки и другие массовые мероприятия.