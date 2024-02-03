4 февраля нельзя лениться. Строжайшие запреты дня Тимофея Полузимника

4 февраля православные христиане вспоминают святого Тимофея, первого епископа Эфеса, одного из учеников апостола Павла. Он славился своей мудростью, благонравием. За свою веру он принял мученическую смерть.
В народном календаре день 4 февраля отмечен названием Тимофей Полузимник. Считалась, что эта дата – переломный момент зимы. Но хоть дело идёт к весне, не стоит расслабляться. Тимофеевские морозы, как правило, сильнее Крещенских. Однако они недолгие, длятся всего несколько дней. А дальше можно смело ждать тепла.
Традиции и запреты 4 февраля
На Тимофея традиционно проверяют запасы. Девушки в этот день пряли и катались с горок – кто дальше всех прокатится, у той будет больше льна. А лён был в хозяйстве просто незаменим.
Сегодня не стоит приниматься за ремонт. Его результат в будущем вас вряд ли порадует.
Запрещено лениться и целый день лежать в постели – можно навлечь на себя проблемы.
Если вынести старые вещи на помойку, целый год будете жить в бедности. Лучше ветошь сжечь во дворе дома.
Народные приметы 4 февраля
- В обед на Тимофея Полузимника солнце выглянуло? Долго зима стоять не будет, весна ожидается ранняя и погожая;
- Наступившие 4 февраля морозы продлятся всего несколько дней. А за ними жди оттепель;
- Морозные узоры на окнах сулят летом хороший урожай хлеба;
- Народ приветствовал в этот день щедрые снегопады. Они означали, что в этом году можно ждать много грибов и ягод в лесах.