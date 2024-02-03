Суббота, 3 февраля, 2024
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4 февраля нельзя лениться. Строжайшие запреты дня Тимофея Полузимника

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Изображение от pvproductions на Freepik
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4 февраля православные христиане вспоминают святого Тимофея, первого епископа Эфеса, одного из учеников апостола Павла. Он славился своей мудростью, благонравием. За свою веру он принял мученическую смерть.

В народном календаре день 4 февраля отмечен названием Тимофей Полузимник. Считалась, что эта дата – переломный момент зимы. Но хоть дело идёт к весне, не стоит расслабляться. Тимофеевские морозы, как правило, сильнее Крещенских. Однако они недолгие, длятся всего несколько дней. А дальше можно смело ждать тепла.

Традиции и запреты 4 февраля

На Тимофея традиционно проверяют запасы. Девушки в этот день пряли и катались с горок – кто дальше всех прокатится, у той будет больше льна. А лён был в хозяйстве просто незаменим.

Сегодня не стоит приниматься за ремонт. Его результат в будущем вас вряд ли порадует.

Запрещено лениться и целый день лежать в постели – можно навлечь на себя проблемы.

Если вынести старые вещи на помойку, целый год будете жить в бедности. Лучше ветошь сжечь во дворе дома.

Народные приметы 4 февраля

  • В обед на Тимофея Полузимника солнце выглянуло? Долго зима стоять не будет, весна ожидается ранняя и погожая;
  • Наступившие 4 февраля морозы продлятся всего несколько дней. А за ними жди оттепель;
  • Морозные узоры на окнах сулят летом хороший урожай хлеба;
  • Народ приветствовал в этот день щедрые снегопады. Они означали, что в этом году можно ждать много грибов и ягод в лесах.

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