Воскресенье, 14 мая, 2023
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4 автоцистерны тушили пожар в центре Рязани

Татьяна Проводина
Скриншот из видео Тимогавки Тимогавки в группе Подслушано в Рязани ВКонтакте

В воскресенье, 14 мая, в центре Рязани произошёл пожар в районе библиотеки имени Горького. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 14:03. По адресу улица Некрасова, дом 3 загорелась деревянная хозпостройка размером 5х7 метров.

Возгорание тушили 4 пожарных автоцистерны, была угроза соседним строениям. В 14:19 пожар был локализован, а в 14:29 открытое горение было ликвидировано на площади 40 квадратных метров.

Предварительно, пострадавших нет.

Видео от Тимогавки Тимогавки в группе Подслушано в Рязани ВКонтакте

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