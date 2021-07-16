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Пятница, 16 июля, 2021
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39-летняя рязанка пыталась похитить электроинструменты из гипермаркета

Елена Лобанова
39-летняя рязанка пыталась похитить электроинструменты из гипермаркета
Изображение Anja🤗#helpinghands#stayathome #solidarity#stays healthy🙏 с сайта Pixabay
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В Рязани 39-летняя женщина пыталась похитить электроинструменты из местного гипермаркета. Ее вовремя задержали сотрудники Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления. 

Вечером 13 июля на пульт дежурного поступил сигнал из местного гипермаркета, расположенного в селе Дядьково. Уже через несколько минут туда прибыл наряд Росгвардии. 

Сотрудники выяснили, что одна из покупательниц попыталась без оплаты пронести электроинструменты через кассы. Общая сумма похищенного составила свыше 16 000 рублей. 

Росгвардейцы задержали и передали женщину полиции.

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