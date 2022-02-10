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Четверг, 10 февраля, 2022

35-летний рязанец едва не лишился дорогого фотооборудования из-за доверчивости

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35-летний рязанец едва не лишился дорогого фотооборудования из-за доверчивости

Александр Ильин
арест
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Рязанская полиция задержала 23-летнего жителя Воронежской области, подозреваемого в мошеннических действиях с фотооборудованием 35-летнего рязанца, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

К полицейским обратился 35-летний житель областного центра с заявлением о пропаже фототехники, которую он сдавал в аренду. Выяснилось, что оборудование по объявлению в интернете взял мужчина, пообещав выплатить деньги после. 

Забрав оборудование, клиент уехал и перестал выходить на связь. Когда злоумышленника задержали в Воронежской области, оказалось, что тот, злоупотребив доверием рязанца, без оплаты аренды забрал фотоаппарат, объективы, штативы, осветительные приборы общей стоимость около 200 тысяч рублей.

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Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ.

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