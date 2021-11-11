33% жителей Рязани интересуются психологией — опрос

Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 800 респондентов и выяснили, интересуются ли жители Рязани психологией.

55% участников опроса признаются, что совсем не интересуются темой психологии. Им не хочется разбираться в тонкостях человеческого сознания. Они лучше потратят время на отдых или живое общение с людьми.

33% опрошенных считают, что знать основы психологии необходимо всем без исключения. Они с интересом читают статьи и статьи, смотрят видео и лекции по этой теме. Такие знания помогут не только наладить отношения с окружающими, но и приблизиться к пониманию и принятию себя.

Оставшиеся респонденты не смогли определить своего отношения к психологии и не дали однозначного ответа.