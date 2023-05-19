Пятница, 19 мая, 2023
На главнуюНовости Рязани

30 учеников школ Рязани получили паспорта в рамках программы Движения Первых

7info

Второй этап Всероссийской программы Движения Первых «Мы – граждане России!» состоялся 19 мая – в День детских общественных объединений.

Школьники Рязани получили свой первый паспорт из рук Анны Росляковой, Первого заместителя Председателя Правительства Рязанской области. Анна Николаевна поздравила юных граждан и напомнила о правах и обязанностях, которые навсегда будут связаны с документом.

Акцию поддержали представители региональных отделений МВД. Сотрудники полиции вручили юным гражданам главный закон страны – Конституцию РФ, а от регионального отделения Движения Первых школьники получили памятный значок Первых.

В ходе торжественного вручения школьники произнесли обещание любить свою Родину и быть её достойным гражданином.

Планируется, что в рамках всероссийской программы Движения Первых торжественные церемонии вручения первого паспорта школьникам станут ежемесячными, будут проводиться в каждом районе Рязанской области с участием местных властей и приурочены к знаковым датам России.

Напомним, Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению Президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года.

Свое название Движение Первых получило по итогам голосования на I Съезде Российского движения детей и молодежи в Москве, который проходил с 18 по 20 декабря. Делегаты также утвердили 12 направлений работы и 11 общих ценностей, среди которых «Жизнь и достоинство», «Патриотизм», «Добро и справедливость», «Созидательный труд», «Крепкая семья» и другие. Среди основных миссий участников – «Быть с Россией», «Быть человеком», «Быть вместе», «Быть в Движении», «Быть первыми».

Деятельность Движения направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей.
Вступить в Движение можно с шести лет.

Участниками могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования.

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Движение по улице Урицкого в Рязани перекроют с 22 мая

Движение от дома № 3 до улицы Юннатов закроют с 10 часов 22 мая до 23 часов 15 июня. На месте установят соответствующие дорожные знаки.

Рязанцев предупредили о грозах и сильном ветре вечером 19 мая

Соответствующее метеопредупреждение опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.

Рязанский Минтранс предупредил о затруднении движения из-за ремонта у переездов

В Рязанской области ожидаются затруднения движения транспорта из-за ямочного ремонта у железнодорожных переездов

Вечером 19 мая в Рязани образовались 10-балльные пробки

Серьезно затруднено движение на Северной окружной дороге, Московском шоссе, в центре города.

Россия и Куба возобновят регулярное авиасообщение летом 2023 года

Напомним, воздушное пространство для российских самолётов было закрыто рядом стран весной 2022 года.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина провела личный приём 19 мая

Глава администрации Рязани Елена Сорокина рассказала в соцсетях о личном приёме граждан, который она провела 19 мая.

В Рязани проходит фестиваль «Рязанская книга»

По словам мэра, фестиваль второй год подряд объединяет творческих, думающих людей, становясь местом встречи рязанских писателей, издателей и читателей.

В зоне СВО погиб 36-летний мобилизованный из Тербунского района Алексей Кузьмин

Кузьмин — уроженец села Урицкого. Там его похоронят с соблюдением воинских почестей.

Из Санкт-Петербурга в Рязань передадут ещё 20 троллейбусов

О передаче транспорта договорились с вице-губернатором Санкт-Петербурга Кириллом Поляковым.

Рецидивист напал на женщину на кладбище в Рязанской области

В полицию обратилась 61-летняя жительница села Муравлянка и сообщила, что на местном кладбище на нее напал мужчина.

Закат финансовой империи Запада неизбежен, попытки легализовать грабеж активов РФ ее не спасут – Миронов

Попытки Великобритании легализовать грабеж российских активов не помогут ей сохранить авторитет международного финансового центра

Рязанцы пожаловались на угрожавшего их избить мужчину

Автор поста призывает рязанцев быть осторожными.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации