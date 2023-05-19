30 учеников школ Рязани получили паспорта в рамках программы Движения Первых

Второй этап Всероссийской программы Движения Первых «Мы – граждане России!» состоялся 19 мая – в День детских общественных объединений.

Школьники Рязани получили свой первый паспорт из рук Анны Росляковой, Первого заместителя Председателя Правительства Рязанской области. Анна Николаевна поздравила юных граждан и напомнила о правах и обязанностях, которые навсегда будут связаны с документом.

Акцию поддержали представители региональных отделений МВД. Сотрудники полиции вручили юным гражданам главный закон страны – Конституцию РФ, а от регионального отделения Движения Первых школьники получили памятный значок Первых.

В ходе торжественного вручения школьники произнесли обещание любить свою Родину и быть её достойным гражданином.

Планируется, что в рамках всероссийской программы Движения Первых торжественные церемонии вручения первого паспорта школьникам станут ежемесячными, будут проводиться в каждом районе Рязанской области с участием местных властей и приурочены к знаковым датам России.

Напомним, Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению Президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года.

Свое название Движение Первых получило по итогам голосования на I Съезде Российского движения детей и молодежи в Москве, который проходил с 18 по 20 декабря. Делегаты также утвердили 12 направлений работы и 11 общих ценностей, среди которых «Жизнь и достоинство», «Патриотизм», «Добро и справедливость», «Созидательный труд», «Крепкая семья» и другие. Среди основных миссий участников – «Быть с Россией», «Быть человеком», «Быть вместе», «Быть в Движении», «Быть первыми».

Деятельность Движения направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей.

Вступить в Движение можно с шести лет.

Участниками могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования.