3 тысячи кубометров снега вывезли с начала зимы с улиц Рязани

В Рязани продолжаются работы по уборке города от снега, сообщает пресс-служба администрации.

В выходные в работах по благоустройству Рязани принимали участие 100 единиц техники и 70 сотрудников Дирекции благоустройства города. Остановки, дороги и тротуары обрабатывали от наледи. С улиц Вознесенской, Вокзальной, Свободы, Новосёлов и Есенин вывезли снег. Также снег убрали около больницы №11 и на Первомайском проспекте.

За отчетный период с территорий областного центра вывезено 3000 кубометров снега и грунтовых наносов.

Работы по благоустройству города продолжаются 29 марта. Рабочие собирают случайный мусор, удаляют несанкционированные рекламные объявления. Продолжается обрезка зеленых насаждений.