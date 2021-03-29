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Суббота, 3 апреля, 2021
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3 тысячи кубометров снега вывезли с начала зимы с улиц Рязани

7info7

В Рязани продолжаются работы по уборке города от снега, сообщает пресс-служба администрации.

В выходные в работах по благоустройству Рязани принимали участие 100 единиц техники и 70 сотрудников Дирекции благоустройства города. Остановки, дороги и тротуары обрабатывали от наледи. С улиц Вознесенской, Вокзальной, Свободы, Новосёлов и Есенин вывезли снег. Также снег убрали около больницы №11 и на Первомайском проспекте.

За отчетный период с территорий областного центра вывезено 3000 кубометров снега и грунтовых наносов.

Работы по благоустройству города продолжаются 29 марта. Рабочие собирают случайный мусор, удаляют несанкционированные рекламные объявления. Продолжается обрезка зеленых насаждений.

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