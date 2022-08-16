3 сентября рыбатлон состоится в Кирицах

В первую субботу сентября с 13 часов возле усадьбы барона фон Дервиза в 50 километрах от Рязани пройдёт традиционный Кубок главы администрации Спасского района по поплавочному рыбатлону.

Зарегистрироваться на состязания можно на главной странице мероприятия. Участвовать могут все желающие, независимо от возраста, пола и рыболовно-беговых способностей.

Рыбатлонистам предстоит поймать две любые рыбы и пробежать три круга по километру. Ждут на мероприятии и сап-серферов, которые стартуют вместе с бегунами, но будут плыть на сап-досках.

Именно в Кирицах определится чемпион общего зачёта-2022 у мужчин и у женщин. Этот забег станет четвёртым и финальным поплавочным рыбатлоном в сезоне.

Из областного центра до место соревнований организуют бесплатный автобус – в 10 часов от Театра драмы на пл. Театральной и обратно из Кириц в 17 часов. Организаторы готовят много призов на спасский рыбатлон, а девушек и детей до 12 лет наградят отдельно.

Вопросы о предстоящих состязаниях можно прояснить в группе рыбатлона ВКонтакте.

Расписание:

13:00 – регистрация участников, выдача стартовых номеров

14:00 – старт

16:00 – завершение ловли, штрафной круг

16:30 – награждение

16:50 — завершение.

Возрастное ограничение 6+