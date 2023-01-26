3 детские школы искусств Рязани в этом году ждёт обновление в рамках нацпроекта «Культура»

Председатель Рязанской городской думы рассказала о планах на 2023 год в сфере культуры. Серьёзное обновление ждёт три детских школы искусств.

По словам Татьяны Панфиловой, средства, выделенные по нацпроекту «Культура» при поддержке «Единой России», дадут возможность реализовать давно задуманное.

Самым масштабным станет проект реконструкции ДШИ №5 — единственного такого учреждения в микрорайоне Приокский. Основное здание будет демонтировать, затем возведут здание переменной этажности с подвалом с сохранением пристройки. Это позволит разместить все отделения школы в одном месте в комфортных условиях. Площадь увеличится более чем до 2 тысяч квадратных метров, будут оборудованы 27 кабинетов и большой концертный зал на 200 мест. Такая масштабная реконструкция позволит увеличить число учеников, открыть художественное отделение.

ДШИ №3 в посёлке Строитель и ДШИ №9 в посёлке Дягилево в этом году станути участниками федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». Свыше 13 млн рублей предусмотрено на приобретение новых музыкальных инструментов, светового и звукового оборудования, учебной литературы, а также на укрепление материально-технической базы. За период реализации нацпроекта его участниками уже стали 9 муниципальных учреждений Рязани.

Не забыли и про библиотеки. Модернизация ждёт библиотеку-филиал №7 и детскую библиотеку-филиал №10. За последние годы сразу несколько библиотек Рязани превратились из книгохранилищ в настоящие мультимедийные и образовательные центры, привлекающие жителей всех возрастов.