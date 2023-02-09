Четверг, 9 февраля, 2023
Татьяна Проводина

290 млн рублей получит Рязанская область на реализацию проектов благоустройства

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Источник: группа Моя Рязань| Рязань и Рязанская область ВКонтакте

4 проекта из Рязанской области стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В 2023 году на их реализацию Рязанской области из федерального бюджета выделят 290 млн рублей.

Распоряжение об этом подписал глава кабмина России Михаил Мишустин, – сообщается в группе Объясняем.Рязанская область ВКонтакте.

Речь идёт о проектах в Михайлове, Касимове, селе Ижевское Спасского района и Спас-Клепиках.

Всего победителей в конкурсе – 80 из 48 регионов страны, – отмечается в группе Моя Рязань| Рязань и Рязанская область ВКонтакте.

В состав экспертной комиссии по оценке вошли градостроители, археологи, архитекторы, специалисты охраны культурного наследия,  экономики и социологии.

290 млн рублей получит Рязанская область на реализацию проектов благоустройства
290 млн рублей получит Рязанская область на реализацию проектов благоустройства
290 млн рублей получит Рязанская область на реализацию проектов благоустройства
290 млн рублей получит Рязанская область на реализацию проектов благоустройства

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