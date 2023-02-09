290 млн рублей получит Рязанская область на реализацию проектов благоустройства

4 проекта из Рязанской области стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В 2023 году на их реализацию Рязанской области из федерального бюджета выделят 290 млн рублей.

Распоряжение об этом подписал глава кабмина России Михаил Мишустин, – сообщается в группе Объясняем.Рязанская область ВКонтакте.

Речь идёт о проектах в Михайлове, Касимове, селе Ижевское Спасского района и Спас-Клепиках.

Всего победителей в конкурсе – 80 из 48 регионов страны, – отмечается в группе Моя Рязань| Рязань и Рязанская область ВКонтакте.

В состав экспертной комиссии по оценке вошли градостроители, археологи, архитекторы, специалисты охраны культурного наследия, экономики и социологии.