29 января день Петра Полукорма: что можно и нельзя делать?

29 января – дата, отмеченная не только в народном календаре как Петр-Полукорм, день хозяйственных забот и бережливости, но и значимая для истории России.

День Петра-Полукорма

29 января в народном календаре отмечали как Петра-полукорма, ассоциируя этот день с памятью апостола Петра и особыми хозяйственными делами в середине зимнего сезона. Считалось, что к этому времени следует провести ревизию запасов кормов для скота и продуктов в доме, чтобы оставшаяся часть зимы прошла без особых трудностей.

Старожилы утверждали, что апостол Петр оберегает старательных хозяев, которые внимательно относятся к своим делам. В деревнях в этот день традиционно проверяли состояние хлевов и сараев, чтобы животные оставались в тепле и получали достаточное количество пищи.

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Существовало поверье, что если в день Петра проявить разум и экономность, можно избежать финансовых убытков и ненужных трат до самого весеннего периода. Особое внимание уделяли мелочам в быту — от ремонта инвентаря до утепления окон и дверей.

Что нельзя делать 29 января

Пренебрегать состоянием животных и птиц, уделяя внимание менее значимым задачам.

Бездумно тратить запасы, надеясь, что зима скоро станет мягче и все будет хорошо.

Оставлять жилье без присмотра в сильные морозы или доверяться случайности, не следя за отоплением.

Искать возможности для крупных финансовых сделок или брать кредиты без серьезной нужды: считалось, что это может привести к убыткам.

Создавать конфликты в семье, поскольку длительные ссоры в холодный период подрывают общую атмосферу и ослабляют хозяйство.

Приметы 29 января

Светлое морозное утро говорит о том, что зима еще не собирается отступать, и резкого потепления не стоит ожидать.

Снег, который падает мелкими хлопьями, свидетельствует о спокойной погоде с умеренными холодами.

Порывистый ветер намекает на возможность метелей и трудности передвижения по снежным трассам.

Иней на деревьях показывает на повышенную влажность, что может привести к сильным снегопадам в ближайшие дни.

Если к вечеру небо прояснится, то зима обещает быть стабильной: сильные, но сухие морозы без резких смен температур.

В 1833 году в Санкт-Петербурге была основана первая городская почта в России

Ранее пересылка писем осуществлялась только между городами и за границу, что создавало множество неудобств как для обычных граждан, так и для бизнесов и государственных учреждений, вынужденных содержать большое число курьеров для доставки писем и пакетов.

В 1830 году Государственный Совет решил создать городскую почту в Санкт-Петербурге как эксперимент. В октябре того же года император Николай I утвердил это начинание, указав, что пробный период не превысит двух лет. Было также издано «Положение о заведении городской почты в Петербурге», определяющее основную задачу почтовой службы: «доставка писем из одной части города в другую без вложения денег и вещей».

29 января 1833 года городская почта начала функционировать. Петербург разделили на 17 почтовых округов, открыв 45 пунктов приёма в обычных лавках. Почтальоны забирали корреспонденцию трижды в день, сортируя её на почтамте, после чего доставляли адресатам. Стоимость пересылки письма была 20 копеек, приглашения — 10 копеек.

Эксперимент оказался успешным, и в 1835 году Николай I подписал указ о постоянном учреждении городской почты. Спустя десять лет подобная служба появилась и в Москве.

Реформа русской азбуки

29 января 1710 года император России Петр I подписал указ, который ввел гражданский алфавит в качестве замены старославянскому. Основанием для нового гражданского шрифта послужили латинская антиква и парадная скоропись, используемая в Москве. Данный шаг стал продолжением реформы, начатой два года ранее, в 1708 году, когда Петр инициировал первую модернизацию русской письменности.

Подписание декларации против угрозы ядерной войны

29 января 1985 года в Нью-Дели, столице Индии, состоялась конференция, на которой собрались главы государств и правительств Индии, Аргентины, Греции, Мексики, Танзании и Швеции. В результате данного совещания была принята Делийская декларация. В этом документе содержится призыв к ядерным державам, а также к парламентам и правительствам всех стран мира остановить гонку ядерных вооружений. Также в декларации подчеркивается необходимость сокращения ядерных арсеналов и их окончательной ликвидации, а также устранения угрозы ядерной войны.

В 1922 году была основана Московская государственная академическая филармония

Инициатором её создания выступил нарком просвещения Анатолий Луначарский. С первых же дней своего функционирования филармония представляет слушателям творчество как отечественных, так и зарубежных музыкантов. На её сцене выступали такие выдающиеся исполнители, как Игорь Стравинский, Артур Рубенштейн, Валерий Гергиев, Юрий Башмет, Денис Мацуев и многие другие. Здесь проходили гастроли всемирно известных коллективов — оркестра Венской филармонии, камерного оркестра театра Ла Скала, Лондонского симфонического оркестра и др.

Каждый год Московская филармония организует более 3 тысяч концертов как в России, так и за её пределами. Она является основным координатором крупных международных проектов и фестивалей.