29 июня в Рязанской области — облачно и до 22 градусов

В четверг, 29 июня, в Рязанской области ожидается облачная погода. Пройдёт небольшой, местами умеренный дождь. В дневные часы местами гроза. Прогноз синоптиков приводит региональный главк МЧС.

Южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Ночная температура — от 11 до 16 градусов, дневная — 17-22 градуса.

По северу области местами сохраняется высокая пожарная опасность, по востоку области – местами чрезвычайная пожарная опасность.

С сегодняшнего дня до 17 июля в Рязанской области введены ограничения на посещение лесов и въезд в них.