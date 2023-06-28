Пребывание в лесах и въезд в них ограничены в Рязанской области

На всей территории Рязанской области установлен особый противопожарный режим. С 28 июня по 17 июля в ряде районов введено ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств. Распоряжение правительства региона от 27 июня 2023 года публикуют «Рязанские ведомости».

Ограничения установлены в лесах в границах Рязанского, Бельковского, Ерахтурского, Касимовского, Шелуховского, Клепиковского, Кораблинского, Криушинского, Первомайского, Можарского, Нижне-Окского, Ряжского, Сасовского, Солотчинского, Спасского, Тумского, Шацкого, Ермишинского и Шиловского лесничеств.

Для граждан, проживающих в населённых пунктах, подъезд к которым осуществляется по лесным дорогам, а также для госслужащих и других должностных лиц, исполняющих свои обязанности, сделано исключение.

По данным Авиалесоохраны на 28 июня, в Рязанской области с начала года произошло 15 лесных пожаров. Огонь прошёл 36,32 гектара. Наш регион делит четвёртое место в Центральном федеральном округе по количеству лесных пожаров со Смоленской областью. На первой строчке Московская область — 128 пожаров, за ней следуют Владимирская область с 29 пожарами и Калужская область — 16 возгораний.

Ранее сообщалось, что водители паркуются в водоохранных зонах рязанских водоёмов.