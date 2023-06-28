Рязанцы возмущены машинами в водоохранной зоне

Рязанцы возмутились отдыхающими, паркующими свои авто прямо в зоне отдыха на пляжах. Неравнодушный молодой человек попросил ЭРА (Экологический Рязанский Альянс) повлиять на ситуацию.

Так, владелец Toyota оставил свою машину буквально в двух метрах от кромки воды на берегу Уржинского озера. На просьбы убрать машину ответил: «Тут не написано, что запрещено. Ставлю где хочу!»

Для решения проблемы нужно, например, вырыть ров, чтобы к озеру нельзя было проехать с дороги, или установить шлагбаумы, повесить запрещающий знак. Также нужно установить штрафы за такие нарушения, – пишут экоактивисты ВКонтакте.

Они попросили минприроды провести такие мероприятия, чтобы транспортные средства не въезжали на прибрежную территорию Уржинского и Ласковского озёр. Министерство ответило, что этим должны заниматься органы местного самоуправления.

В ЭРА взяли вопрос на контроль и просят граждан, бывающих на озере Уржинское, обратить внимание, есть ли изменения.

Ранее стало известно, что купание в Уржинском и Ласковском озёрах этим летом запрещено.