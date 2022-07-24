29 июля в Рязани пройдёт День оказания бесплатной юридической помощи.
Граждан будут принимать в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького на ул. Ленина, д. 52, по расписанию:
09:00-11:00
— ГБУ РО «Центр государственной оценки»,
— член Рязанского отделения АЮР Челнаков Дмитрий Сергеевич,
— УМВД России по Рязанской области,
— ФССП по Рязанской области.
11:00-13:00
— Адвокатская палата Рязанской области,
— Рязанской областная нотариальная палата,
— Управление Росреестра по Рязанской области.
13:00-15:00
— Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области,
— Филиал ФГБУ «Федеральная Кадастровая Палата Росреестра» по Рязанской области,
— АНО АРС «Рязанский центр медиации и права».
15:00-17:00
— Прокуратура Рязанской области,
— Государственная инспекция труда в Рязанской области,
— член Рязанского отделения АЮР Епифанов Дмитрий Юрьевич.
Справки по телефону 8 (915) 621-80-09. Заранее записываться на приём необязательно, – сообщили в Ассоциации юристов России.
В р.п. Ухолово приём пройдёт в здании Ухоловского районного суда Рязанской области на ул. Революции, д. 17, каб. №21. Тел./факс 8-49154-5-15-62.
С 9:00 до 12:45 консультировать будет Михеева Лариса Александровна, помощник председателя Ухоловского районного суда Рязанской области.
С 14:15 до 16:00 консультации проведёт Севостьянова Татьяна Васильевна, помощник судьи Ухоловского районного суда Рязанской области.
Жители Рязанской области могут получить бесплатную консультацию эксперта в сфере права в любое время в интернет-приёмной.