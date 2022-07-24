29 июля в Рязани пройдёт День оказания бесплатной юридической помощи.

Граждан будут принимать в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького на ул. Ленина, д. 52, по расписанию:

09:00-11:00

— ГБУ РО «Центр государственной оценки»,

— член Рязанского отделения АЮР Челнаков Дмитрий Сергеевич,

— УМВД России по Рязанской области,

— ФССП по Рязанской области.

11:00-13:00

— Адвокатская палата Рязанской области,

— Рязанской областная нотариальная палата,

— Управление Росреестра по Рязанской области.

13:00-15:00

— Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области,

— Филиал ФГБУ «Федеральная Кадастровая Палата Росреестра» по Рязанской области,

— АНО АРС «Рязанский центр медиации и права».

15:00-17:00

— Прокуратура Рязанской области,

— Государственная инспекция труда в Рязанской области,

— член Рязанского отделения АЮР Епифанов Дмитрий Юрьевич.

Справки по телефону 8 (915) 621-80-09. Заранее записываться на приём необязательно, – сообщили в Ассоциации юристов России.

В р.п. Ухолово приём пройдёт в здании Ухоловского районного суда Рязанской области на ул. Революции, д. 17, каб. №21. Тел./факс 8-49154-5-15-62.

С 9:00 до 12:45 консультировать будет Михеева Лариса Александровна, помощник председателя Ухоловского районного суда Рязанской области.

С 14:15 до 16:00 консультации проведёт Севостьянова Татьяна Васильевна, помощник судьи Ухоловского районного суда Рязанской области.

Жители Рязанской области могут получить бесплатную консультацию эксперта в сфере права в любое время в интернет-приёмной.