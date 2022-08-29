29 августа в России отмечают Ореховый Спас

29 августа отмечается Ореховый Спас. Называется он так, поскольку к этому дню орехи окончательно созревают.

О пользе орехов и о том, кому нужно соблюдать осторожность, вводя их в рацион, сегодня рассказали в Службе мед. профилактики Рязанской области ВКонтакте.

К группе орехов относятся фундук, фисташки, миндаль, кешью, кедровый, лесной и грецкий орех. Часто к орехам причисляют и арахис, однако на самом деле арахис является бобовым растением.

Орехи – рекордсмены по количеству витаминов, питательных веществ, незаменимых аминокислот, легкоусвояемых белков и растительных жиров. Все орехи богаты полезными ненасыщенными жирами и растворимой клетчаткой, которые снижают уровень «плохого холестерина».

Орехи, как правило, имеют очень низкий гипогликемический индекс, так что их рекомендуют включать в свою диету людям, страдающим сахарным диабетом.

Орехи можно использовать как перекус, так как большое количество жира в них является долгоиграющей пищей и даёт долгую сытость.

Тем не менее к употреблению орехов нужно подходить осторожно. Калорийность орехов очень высока, так что людям с лишним весом нужно ограничить их количество. Это тяжело перевариваемая пища. При наличии проблем с желудком и пищеварением не стоит злоупотреблять этим плодом.

Врачи не рекомендуют включать орехи в рацион детей до 3 лет, поскольку организм ещё не привык переваривать такую тяжёлую пищу.

Осторожными нужно быть людям с аллергическими реакциями – пробовать новый продукт следует в малых дозах.

Даже полностью здоровым людям рекомендуют употреблять не более 50-100 граммов орехов в день. Именно это количество принесёт пользу организму.