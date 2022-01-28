28 января – Международный день защиты персональных данных

Число интернет-пользователей, уверенных в защищенности своих персональных данных в различных онлайн-сервисах, за 4 года выросло. Это показало исследование Аналитического центра НАФИ. Каждый второй доверяет финансовым организациям, лучше же всего, по мнению пользователей, защищены государственные интернет-сервисы, так считает 59% опрошенных.

По данным Банка России, Россия является одним из мировых лидеров в области цифровизации финансового сектора. Почти 90% банковских клиентов пользуются цифровыми каналами, кроме того, страна занимает 1-е место в мире по осведомленности о финтех-решениях в сфере платежей.

– Сегодня все больше услуг можно получить онлайн, а организации, которые их предоставляют, постоянно повышают уровень защищенности данных пользователей. Но безопасность в значительной степени зависит и от самих потребителей, их знаний и осмотрительности», – считает начальник отдела безопасности рязанского отделения Банка России Владимир Гришин.

Чтобы свести риск потери денег к минимуму, важно соблюдать правила финансовой безопасности. Не сообщайте никому полные данные карты и не выкладывайте ее изображение в сеть. Вводите данные карты только на проверенных и защищенных сайтах. Подключите двухфакторную идентификацию для авторизации на важных сервисах, а также СМС-оповещения или push-уведомления, чтобы оперативно отслеживать платежи. Используйте сложные пароли, установите и своевременно обновляйте антивирусную программу.