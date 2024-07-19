28 июля на Лыбедском бульваре откроют территорию физкультуры и спорта

Торжественное открытие территории физкультуры и спорта на Лыбедском бульваре состоится 28 июля. Пройдёт оно в рамках фестиваля «Все сюда», сообщает губернатор Павел Малков.

— В этот день откроется новая территория физкультуры и спорта, которую мы создаём по программе комфортной городской среды нацпроекта «Жильё и городская среда», — пишет он.

В новом скейт-парке пройдут соревнования и показательные выступления любителей и профессионалов. Состоится фестиваль футбола и открытый турнир по киберфутболу.



На фестивале будут работать много интерактивных площадок, фотозоны, лекторий Движения Первых и мобильный Центр здоровья. Любой желающий сможет сдать нормативы ГТО. Фестиваль завершится большим концертом.

Приходите с семьёй и друзьями отдохнуть и зарядиться энергией.

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