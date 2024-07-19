28 июля на Лыбедском бульваре откроют территорию физкультуры и спорта

Торжественное открытие территории физкультуры и спорта на Лыбедском бульваре состоится 28 июля. Пройдёт оно в рамках фестиваля «Все сюда», сообщает губернатор Павел Малков.
В новом скейт-парке пройдут соревнования и показательные выступления любителей и профессионалов. Состоится фестиваль футбола и открытый турнир по киберфутболу.
На фестивале будут работать много интерактивных площадок, фотозоны, лекторий Движения Первых и мобильный Центр здоровья. Любой желающий сможет сдать нормативы ГТО. Фестиваль завершится большим концертом.
Приходите с семьёй и друзьями отдохнуть и зарядиться энергией.
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