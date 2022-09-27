27 сентября на многих улицах Рязани не будет электричества

Во вторник, 27 сентября, в Рязани с 8:30 до 13 часов отключат электроэнергию по следующим адресам:

ул. Парковая, дома с 2 по 22;

ул. 1-ый Аллейный пр., дома с 1 по 24;

ул. 2-ой Аллейный пр., д. 3, д. 5, д. 7, дома с 9 по 24, д. 26, д. 28, дома с 30 по 32;

ул. 3-ий Аллейный пр., дома с 8 по 30;

ул. Дягилевская, дома с 1 по 23;

ул. Урожайная, д. 9, д. 21;

ул. Парковый проезд, дома с 1 по 15;

ул. Аллейная, дома со 2 по 6, д. 8, д. 10, д. 12, д. 14, д. 18, д. 20;

ул. Ленинского Комсомола, дома с 98 по 104, д. 106, дома с 108 по 130, д. 89, дома с 105 по 125;

ул. Островского, д. 72;

ул. 12-ая Линия, дома с 41 по 57;

ул. 11-ая Линия, д. 45, д. 51, д. 54;

ул. 10-ая Линия, д. 22, д. 24, дома с 2 по 50, д. 17, д. 19, д. 25, д. 27;

ул. 9-ая Линия, дома с 3 по 8, д. 10, д. 11, д. 15, д. 17, д. 19;

ул. 8-ая Линия, д. 3;

ул. Новопавловская, д. 3, д. 5, д. 7;

ул. Прудный пер., дома с 1 по 6, д. 8, д. 10;

ул. Дорожный пер., дома с 1 по 3;

пер. 9-ой Линии, дома с 2 по 4, д. 6, д. 8, д. 10, д. 12, д. 14, д. 18;

пер. Осипенко, дома с 1 по 13, дома с 15 по 21, д. 24, д. 26, д. 32;

ул. Осипенко, д. 33, д. 35, дома с 37 по 42, д. 44, д. 46.

МУП «РГРЭС» будет проводить работы на воздушной линии, – сообщается на сайте городской администрации.