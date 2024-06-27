27 июня в Рязани перекроют участок дороги

В Рязани перекроют для движения транспорта перекресток улиц Грибоедова, Либкнехта, Вознесенской . Об этом сообщает МУП «РМПТС».

Это связано с аварийным ремонтом участка тепловых сетей по улице Грибоедова, в районе дома №26. Ограничения будут действовать с 8:00 27 июня до 7:00 28 июня.

Администрация города Рязани поясняет, что пока будет действовать ограничение движения, общественный транспорт будет работать следующим образом: