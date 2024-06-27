27 июня в Рязани перекроют участок дороги

В Рязани перекроют для движения транспорта перекресток улиц Грибоедова, Либкнехта, Вознесенской . Об этом сообщает МУП «РМПТС».
Это связано с аварийным ремонтом участка тепловых сетей по улице Грибоедова, в районе дома №26. Ограничения будут действовать с 8:00 27 июня до 7:00 28 июня.
Администрация города Рязани поясняет, что пока будет действовать ограничение движения, общественный транспорт будет работать следующим образом:
- троллейбусы маршрутов №3, №10 от остановочного пункта «Библиотека им. Горького» следуют по ул. Ленина, ул. Есенина, далее по своим маршрутам. При движении в обратном направлении от остановочного пункта «Мясокомбинат» — по ул. Есенина, ул. Ленина, далее по своим маршрутам;
- автобусы маршрута №23 от остановочного пункта «Библиотека им. Горького» следуют по ул. Ленина, ул. Есенина, далее по своим маршрутам. При движении в обратном направлении от остановочного пункта «Мясокомбинат» — по ул. Есенина, ул. Ленина, далее по своим маршрутам;
- автобусы маршрутов №№65М2, 66М2, 99М2 от остановочного пункта «Мясокомбинат» следуют по ул. Есенина, Подгорной ул., ул. Свободы до остановки «пл. Свободы» далее по своим маршрутам. При движении от остановочного пункта «пл. Свободы» автобусы следуют по ул. Свободы, Подгорной ул., ул. Есенина, ул. Грибоедова далее по своим маршрутам