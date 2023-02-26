27 февраля в Рязанской области ожидается до минус 5 градусов

В понедельник, 27 февраля, в Рязанском регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега пройдут местами. Местами гололёд. Прогноз синоптиков приводит ГУ МЧС по Рязанской области.

В дневные часы преимущественно без осадков. На дорогах сохранится гололедица. Скорость ветра западной четверти — 6-11 м/с, ночью местами порывы достигнут 15 м/с.

Ночная температура воздуха от 2 до 7 градусов мороза, дневная — от ноля до минус 5 градусов.