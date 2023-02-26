Воскресенье, 26 февраля, 2023
Татьяна Проводина

27 февраля в Рязанской области ожидается до минус 5 градусов

На главнуюНовости Рязани
Изображение от wirestock на Freepik

В понедельник, 27 февраля, в Рязанском регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега пройдут местами. Местами гололёд. Прогноз синоптиков приводит ГУ МЧС по Рязанской области.

В дневные часы преимущественно без осадков. На дорогах сохранится гололедица. Скорость ветра западной четверти — 6-11 м/с, ночью местами порывы достигнут 15 м/с.

Ночная температура воздуха от 2 до 7 градусов мороза, дневная — от ноля до минус 5 градусов.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации