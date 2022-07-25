26 июля на пяти улицах Рязани не будет света.

С 9:30 до 16 часов электричество отключат по адресам:

ул. Элеваторный заулок, дома с 1 по 13, 15, 17, 21;

ул. Коняева, дома с 119 по 185 (нечётная сторона);

ул. Элеваторная, дома с 1 по 29 (нечётная сторона), дома с 2 по 50 (чётная сторона);

ул. Московский заулок, дома с 1 по 4, д. 6, дома с 8 по 15, дома с 17 по 20, дома с 22 по 23, дома с 26 по 33, д. 35, дома с 37 по 39;

ул. Московское шоссе, дома 107, 109, 123, 125, 127, 129, 131, 135, 137, 139 и 141.

Отключения связаны с проведением работ МУП «РГРЭС» на воздушной линии, – сообщает сайт администрации города.