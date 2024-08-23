25 рязанских первичных отделений Движения Первых стали победителями Всероссийского конкурса

Завершился Конкурс Первичных отделений Движения Первых, в котором за шесть месяцев приняли участие более 13 тысяч детско-взрослых команд. Победителями стали 2000 первичек, 25 из которых – первичные отделения Рязанской области.

2 место получила первичка Напольновской средней школы Сараевского района.

Еще 24 образовательных учреждения стали бронзовыми призерами: МБОУ «Школа №44» г. Рязань; МБОУ «Любовниковская СШ», Сасовский район; МБОУ «Горловская СОШ», Скопинский район; МБОУ «Баграмовская СОШ», Рыбновский район; МБОУ «Желудёвская СОШ имени Героя Российской Федерации И.В. Филькина», Шиловский район; МБОУ «Малостуденецкая СШ», Сасовский район; МБОУ «Полянская СШ», Рязанский район; МБОУ «Школа №75», г. Рязань; МБОУ «Шацкая СШ», г. Шацк; МБОУ «Голдинская СОШ», Михайловский район; МБОУ «Екимовская СОШ имени К.Г. Паустовского», Рязанский район; ОГБПОУ «Новомичуринский многоотраслевой техникум», г. Новомичуринск; МОУ «Чучковская СШ», Чучковский район; МОУ «Чернавская школа», Милославский район; МБОУ «Можарская СШ», Сараевский район; МОУ «Болоньская СОШ», Клепиковский район; МОУ «Чапаевская СОШ», Михайловский район; МОУ «Безлыченская СОШ», Захаровский район; МБОУ «Батуринская основная школа», Рыбновский район; МОУ «Торбаевская СОШ», Касимовский район; МБОУ «Подвязьевская СШ», Рязанский район; МБОУ «Шиловская СОШ №2», Шиловский район; МБОУ «Александро-Невская СОШ», Александро-Невский район; МОУ «Морозово — Борковская СШ», Сапожковский район.

Экспертный совет конкурса определил две тысячи лучших команд. Список победителей конкурса опубликован на сайте.

Конкурс первичных отделений — один из главных механизмов развития социально значимой деятельности детско-взрослых команд Движения Первых. Конкурс был направлен на выстраивание работы первичного отделения на постоянной основе, создание и укрепление системы самоуправления, а также предоставлении ресурсной поддержки детям и подросткам для реализации их инициатив.

«Победителями первого Конкурса первичных отделений Движения Первых стали две тысячи команд из 85 регионов. За первое, второе и третье место они получат 500, 300 и 200 тысяч рублей соответственно. Общая сумма нашей прямой поддержки первичных отделений в регионах составит 475 миллионов рублей. На эти деньги ребята смогут оформить свои пространства, приобрести необходимое оборудование, инвентарь для занятий спортом и туризмом, оснастить театральные и медиастудии», – отметил председатель правления Движения Первых Григорий Гуров.

Победители, занявшие первое место, а это 150 команд, получат 500 тысяч рублей. Второе место заняли 300 команд, они получат премию в 300 000 рублей. Лауреаты, получившие третье место, — 1 550 команд — станут обладателями приза в 200 тысяч рублей. Премию можно будет потратить на оформление и оборудование пространства первичного отделения, проведение мероприятий и проектов, закупку инвентаря для занятия спортом, туризмом, театральной студии, медиа-центра и других инфраструктурных объектов, а также прочее оборудование для реализации деятельности первичного отделения. Участие в конкурсе не требовало специальных знаний и дополнительных ресурсов.