25 и 26 августа в 4 населённых пунктах Рязанского района отключат газ

Подача газа будет временно прекращена в связи с заменой отключающих устройств в Агро-Пустыни в рамках подготовки к отопительному сезону.

С 8 утра 25 августа до 17 часов 26 августа газа не будет по адресам:

село Поляны – ул. 1 Мая, Пушкина, Ряжская, Кирова, Колхозная, Горького, Комсомольская, Ленина, Либкнехта, Октябрьская, Свободы, Революции, 1-ая Садовая, Колхозный проезд, Советская площадь;

село Заокское;

село Коростово;

село Агро-Пустынь.

О проведении сезонных работ информирует «Газпром межрегионгаз Рязань».