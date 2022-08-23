25 и 26 августа в 4 населённых пунктах Рязанского района отключат газ

Подача газа будет временно прекращена в связи с заменой отключающих устройств в Агро-Пустыни в рамках подготовки к отопительному сезону.
С 8 утра 25 августа до 17 часов 26 августа газа не будет по адресам:
село Поляны – ул. 1 Мая, Пушкина, Ряжская, Кирова, Колхозная, Горького, Комсомольская, Ленина, Либкнехта, Октябрьская, Свободы, Революции, 1-ая Садовая, Колхозный проезд, Советская площадь;
село Заокское;
село Коростово;
село Агро-Пустынь.
О проведении сезонных работ информирует «Газпром межрегионгаз Рязань».