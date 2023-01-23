Понедельник, 23 января, 2023
Татьяна Проводина

24 января откроется совместный проект «Фотодома» и Госархива Рязанской области «Дух времени»

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24 января в 16 часов в музейно-выставочном центре им. Е.Н. Каширина «Фотодом» состоится открытие многосерийного совместного проекта «Фотодома» и Государственного архива Рязанской области «Дух времени». Кураторы Дмитрий Филиппов, Екатерина Дворникова и Виктория Филиппова в нескольких эпизодах представят XX век через фотодокументы, сохранившихся в архивных фондах.

Дух времени, узнаваемый или едва уловимый, легкий и летящий или давящий и гнетущий, разный… Глядя на старые фотографии, визуально погружаясь в прошлое, мы особенно остро ощущаем его. Он буквально во всём: во взглядах, осанке, одежде, детских босых ногах на булыжной мостовой, завитке локона или лихо заломленной фуражке. Каждый миг, запечатлённый на фотоснимке, доносит до нас осколки ушедших эпох. Вместе они собираются в удивительный калейдоскоп прошлого близкого и узнаваемого, или далёкого и незнакомого.

Проект открывается выставкой, посвящённой 1920-м годам: трудному, драматичному, противоречивому, но удивительно динамичному, насыщенному и созидательному десятилетию в истории России. Экспозиция включает более 70 фотографий, большая часть из которых будет представлена впервые.

Выставка будет работать до 10 февраля по адресу Почтовая, 58, с понедельника по субботу с 10 до 19 часов.

Вход свободный.

Без возрастных ограничений

24 января откроется совместный проект «Фотодома» и Госархива Рязанской области «Дух времени»

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