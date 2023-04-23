23 апреля в Рязанском дворце молодёжи состоится фестиваль казачьей культуры

Во Дворце молодёжи города Рязани 23 апреля пройдёт II областной детско-юношеский фестиваль-лаборатория казачьей культуры «Казаком родиться нужно».

Ежегодное проведение Межрегионального фестиваля казачьей культуры «Весело да громко казаки поют» показало большой рост популяризации казачьей песенной культуры среди детских и юношеских коллективов. Первый фестиваль детской казачьей культуры прошёл в 2017 году. Организационный комитет высоко оценил участников фестиваля.

Тенденция распространения казачьей культуры среди подрастающего поколения начинает набирать всё большие обороты. В целях дальнейшего развития казачьей культуры в Рязанской области, воспитания у молодого поколения чувства высокого патриотизма и гражданственности, формирования высокохудожественного репертуара героико-патриотической тематики, в формировании пропаганды истории Рязанского казачества в г. Рязани состоится II областной детско-юношеский фестиваль-лаборатория казачьей культуры «Казаком родиться нужно».

Фестиваль-лаборатория призван способствовать формированию воззрения на культуру казачества как органичную часть общероссийской системы ценностей, обмену опытом в области изучения и использования в современной практике исконных форм традиций народной художественной культуры казачества, сохранению и развитию чувства гордости за свою страну и своих земляков.

Фестиваль-лаборатория пройдёт на базе МАУК «Дворец молодёжи города Рязани» по адресу г. Рязань, пл. 50-летия Октября, д. 1 в большом зале 23 апреля 2023 года с 11:00 до 14:30.

В рамках фестиваля-лаборатории пройдут:

-выступления песенных и хореографических детских и юношеских коллективов, имеющих в своём репертуаре номера казачьей и патриотической тематики;

-семинар-лаборатория «Ансамблевое исполнительство казачьего песенного репертуара в условиях современной сцены» для творческих коллективов при участии руководителя Центра русского фольклора ГРДНТ им. В.Д. Поленова, заместителя председателя Правления Российского фольклорного союза, художественного руководителя Московского народного хора Дмитрия Викторовича Морозова.

Участниками фестиваля-лаборатории станут более 150 человек – это детско-юношеские песенные и хореографические коллективы из Скопинского, Шацкого, Пронского, Ряжского, Рязанского, Спасского, Старожиловского муниципальных районов Рязанской области, а так же городов Рязани и Скопина. В фестивале так же примут участие студенты Рязанского музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых.

Фестиваль послужит формированию и любви к Отечеству, воспитанию молодого поколения в соответствии с нравственно-этическими, общественными нормами поведения и традициями, заложенными в казачьей культуре, упрочению духовных связей между поколениями и ответственности за сохранение культурного наследия казаков, выявлению молодых талантливых исполнителей.

Вход свободный.

Возрастное ограничение 6+