22 июля в Рязанской области меняется расписание пригородных поездов

Расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в Рязанской и Московской областях, изменится с 22 июля в связи с модернизацией инфраструктуры на перегоне Дягилево – Рыбное и станциях Рязань-1 и Стенькино-1.

Так, 22-23 и 25-26 июля в интервале с 13:10 до 15:20 на перегоне Дягилево – Рыбное и станции Рыбное будут вестись работы по модернизации объектов инфраструктуры.

24 и 30 июля в дневное время железнодорожники обновят напольное оборудование для переключения стрелочных переводов на станции Стенькино-1 и Рязань-1.

Обращаем внимание пассажиров, что в указанные дни у некоторых пригородных поездов, курсирующих между станциями Рязань-1, Гавердово, Ясаково, Сасово, а также Рязань-1- Москва и Рязань-2 –Москва изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».