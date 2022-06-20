21 июня — Международный день йоги

Международный день йоги отмечают с 2015 года ежегодно 21 июня. Установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2014 году. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в адрес ООН обратился с предложением 21 июня отмечать Международный день йоги, так как это самый длинный день в году (день летнего солнцестояния) в Северном полушарии и имеет особое значение во многих частях мира.

— Йога — бесценный дар древних традиций Индии. Она воплощает в себе единство души и тела, мысли и действия, а также гармонию между человеком и природой и целостный подход к здоровью и благополучию. Речь идет не о физических упражнениях, а об открытии чувства единства с самим собой, миром и природой. Если мы поменяем наш образ жизни и создадим новый образ сознания — это поможет всеобщему благополучию. Давайте решим назначить Международный день йоги, — заявила Моди.

12 декабря 2014 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 21 июня Международным днем йоги. Внесённая Индией резолюция была поддержана всеми 175 государствами, представленными на Генеральной Ассамблее.

21 июня 2015 года всё мировое сообщество любителей и профессионалов йоги отметило I Международный День Йоги. В Москве центральное мероприятие состоялось на Фестивальной площади парка Сокольники. Организатором выступил Культурный центр им. Джавахарлала Неру при Посольстве Индии в Москве.

В 2016 году II Международный День Йоги состоялся на Пушкинской набережной в Парке Горького. Культурный центр им. Джавахарлала Неру при Посольстве Индии в Москве второй год является инициатором праздника.

Также 21 июня отмечают Международный день скейтбординга. Праздник скейтбординга придумали на Западном побережье США в 2004 году. Местные скейтбордисты переправляли запрещающие знаки «No Skateboarding!» на «Go Skateboarding!» и принимались гриндить прямо поверх скейт-стопперов. В том же году Международная ассоциация скейт-компаний поддержала калифорнийских хулиганов и достучалась до американского Конгресса — в библиотеке Вашингтона хранится документ, который официально объявляет 21 июня Международным днем скейтбординга.