200 млн рублей выделено Рязанской области на благоустройство Кремлёвского сквера в Рязани

Российское правительство выделило 200 млн рублей на благоустройство сквера в Рязанском кремле. Распоряжение об этом подписал глава кабмина Михаил Мишустин, – говорится на сайте правительства.

В рамках благоустройства в 2023 году в сквере создадут сеть тропинок и дорожек, модернизируют освещение, выполнят работы по озеленению.

Преобразившийся Кремлёвский сквер станет частью пешеходного пространства, создаваемого в Рязани.

Проект пешеходного пространства представили главе правительства России во время его рабочей поездки в Рязань 5 апреля. На встрече Михаила Мишустина с губернатором Павлом Малковым обсуждались вопросы формирования комфортной городской среды и благоустройства.