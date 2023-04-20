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Четверг, 20 апреля, 2023
Татьяна Проводина

20 апреля в Рязанской области проходит рейд ГИБДД

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Image by Freepik

В четверг, 20 апреля, в Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции проводят рейд.

Цель комплексных мероприятий — пресечь нарушения Правил дорожного движения, связанные с автобусной перевозкой пассажиров.

В ГИБДД призвали водителей, перевозящих пассажиров, быть бдительными и соблюдать ПДД. Нельзя садиться за руль в утомлённом или болезненном состоянии. Необходимо внимательно относиться к другим участниками дорожного движения, строго следить за техническим состоянием своего ТС и вовремя проводить его обслуживание и ремонт.

В неблагоприятных погодных условиях необходимо быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и разумно выбирать скоростной режим.

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