2-й этап рыбатлона пройдет 20 июня

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В воскресенье, 20 июня, с 13:00 в нескольких километрах от Рязани на озере Жемчужном (Жидень) на территории Загородного Курорта «Окская Жемчужина» пройдет 2-й этап рыбатлона-2021. Место это рыбатлонистам очень хорошо знакомо – здесь проводились уже несколько рыбатлонов: и поплавочные, и спиннинговые, и зимние. Регистрация участников на 2-й этап стартовала на главной странице сайта.

К участию в забеге за рыбой приглашаются все желающие, независимо от возраста, пола и рыболовно-беговых способностей. С участника требуется только поплавочная телескопическая удочка от 2,5 до 6 метров длиной. Вся наживка (два вида) будет предоставлена организаторами. Беговой круг по дамбе озера составит не более одного километра.

Призов, как всегда на рыбатлоне, намечается очень много – от эхолота и инструментов до спиннингов, рыболовных прикормок и различных сертификатов. Для девушек предусмотрено отдельное награждение с яркими цветочными композициями и призами. Также будет проведено и специальное детское награждение – трое лучших рыбатлонистов от 7 до 12 лет гарантировано получат отличные призы!

До места соревнований и обратно можно будет добраться на бесплатном автобусе от ТЦ «Круиз» (расписание автобуса смотрите на сайте «Окской Жемчужины»)

Все вопросы касательно любой темы рыбатлона обсуждаются в группе «В контакте». Узнать все подробности и зарегистрироваться на соревнования можно также по телефону Горячей Линии рыбатлона 8-910-563-1-533.

Расписание 2 этапа рыбатлона-2021

10:00, 12:00 – бесплатный автобус от ТЦ «Круиз»

13:00 – регистрация участников, выдача стартовых номеров

14:00 – старт

16:00 – завершение ловли, штрафной круг

16:30 – награждение

17:00 – завершение

17:45, 19:30 – бесплатный автобус до ТЦ «Круиз»

Генеральный партнёр – магазин «ОХОТАКТИВ» в «Барсе» на Московском;

Главные партнеры:

инвестиционная компания «ФИНАМ»;

питьевая вода «УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА»;

автосалон «ГЕРМАНИЯ-АВТО»

Организация и проведение соревнований – «КБ ПРАЗДНИКОВ» (кбпраздников.рф);

Техническая поддержка – Продюсерский Центр «МЕДИА-ФОРМАТ».

Полиграфическая поддержка и дизайн – типография «ФОРМАТ».

Официальные партнёры – пиццерия «ДОДО ПИЦЦА», интернет-магазин «ПРО-РЫБАК», магазин «ТВОЙ СКУТЕР», салон-магазин «ЦВЕТЫ&ШАРЫ», компания «ДУНАЕВ», компания «ПРАКТИК», компания «ПРАКТИК АКТИВ», компания «AZOR FISHING», инструменты «ЕРМАК», SUP-СЁРФИНГ Рязань.

Генеральные информационные партнёры – информационное агентство «7 НОВОСТЕЙ», «АВТОРАДИО» в Рязани-102.0 FM, телеканал ТКР, газета «PRO-ГОРОД РЯЗАНЬ», интернет-портал «РЫБКОМ», телеканал «ОХОТА И РЫБАЛКА», журнал «ТЕЛЕСЕМЬ», проект «РЫБАLOVE».

Соревнования проходят при поддержке Министерства физической культуры и спорта Рязанской области в рамках федерального проекта «Спорт- норма жизни». Андеррайтер – банк «Открытие».