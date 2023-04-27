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Четверг, 27 апреля, 2023

2 и 10 мая из Рязани в Москву отправится дополнительный экспресс

pxhere.com
pxhere.com

2 и 10 мая для пассажиров Московская железная дорога и ЦППК назначат дополнительный экспресс из Рязани в Москву. Состав №7021 Рязань-1 – Казанский вокзал отправится из Рязани в 3:30.

В график движения для удобства пассажиров в праздничные дни внесены изменения.

Пригородные поезда в Московском транспортном узле будут курсировать:

• 28 апреля и 5 мая – расписанием пятницы;

• 29 апреля и 30 апреля, а также 6, 7 и 8 мая – расписанием субботы;

• 1 и 9 мая – расписанием воскресенья.

Для всех желающих посетить Поклонную гору в День Победы на остановочном пункте Поклонная сделают дополнительную остановку 19 поездов.

Актуальное расписание в региональных центрах появится в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК» и на официальном сайте компании.

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