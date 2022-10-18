Вторник, 18 октября, 2022
Татьяна Проводина

18 октября в Рязани на 4 улицах не будет холодной воды

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Water фото создан(а) wirestock - ru.freepik.com

Во вторник, 18 октября, на четырёх рязанских улицах отключат холодную воду.

С 9:30 до 17 часов холодное водоснабжение будет отключено по адресам:

ул. Мирная, д. с 1 по 89 (нечётная сторона), д. с 2 по 20 (чётная сторона),

ул. Зубковой, д. 29 к. 1, д. 30 к. 2, д. 30 к. 3, д. 30, д. 30в, д. 30б, д. 30 к. 2 (библиотека-филиал №7), д. 31 к. 1, д. 31 к. 2, д. 31, д. 31а, д. 31б, д. 33, д. 30а («Капитан» спортивная школа),

ул. Новоселов, д. 50 к. 1, д. 50а, д. 50 к. 2, д. 50, д. 50 к. 3 (магазин «Дикси»), д. 54 к. 1, д. 54 к. 2, д. 54, д. 56 к. 1, д. 58 к. 1, д. 58 к. 2, д. 58 к. 3, д. 58 к. 4, д. 58 к. 5, д. 58 к. 6, д. 58 к. 7 (Детская школа искусств №7),

д. 58, д. 60, ул. Строителей, д. 1, д. 11 к. 1, д. 11, д. 11а, д. 13, д. 13а, д. 13б, д. 1а, д. 3, д. 5, д. 5а, д. 5б, д. 7, д. 7а, д. 9, д. 9а, д. 5в (Научно-клинический центр гематологии, онкологии и иммунологии).

«Водоканал города Рязани» будет проводить ремонтные работы на водопроводе, – информирует сайт администрации.

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