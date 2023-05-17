17 мая рязанцев приглашают понаблюдать в телескоп Международную космическую станцию

В среду, 17 мая, рязанцев приглашают на экскурсию «Небесные красоты». В телескоп можно будет увидеть Международную космическую станцию.
Наблюдения будут в районе Федотьево с 22 часов.
Записаться на экскурсию можно через Rznastro до 20 часов.
В среду, 17 мая, рязанцев приглашают на экскурсию «Небесные красоты». В телескоп можно будет увидеть Международную космическую станцию.
Наблюдения будут в районе Федотьево с 22 часов.
Записаться на экскурсию можно через Rznastro до 20 часов.
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