17 мая рязанцев приглашают понаблюдать в телескоп Международную космическую станцию

Во дворе одного из многоквартирных домов по улице 51-й Гвардейской в Волгограде произошла массовая драка подростков, пишет V1.RU. Инцидент попал на запись камер наблюдения. По словам очевидцев, потасовка началась после того, как один из парней брызнул другому в лицо баллончиком. «Трое набросились на одного, еще и перцем брызгают. Ну,...