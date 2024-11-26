1600 человек эвакуировали из лицея в Уфе из-за звонка неизвестного

Утром во вторник, 26 ноября, в Уфе эвакуировали учеников и учителей лицей № 5. По данным портала «Башинформ», из здания вывели порядка 1600 человек.

СМИ, ссылаясь на данные городского управления образования, сообщает, что причиной тревоги стал поступивший на стационарный телефон звонок о минировании.

Эвакуация прошла по предписанному в таких случаях алгоритму. Дети, учителя и персонал учебного заведения незамедлительно были выведены из здания. На место приехали сотрудники оперативных служб.

Подробности инцидента выясняются.