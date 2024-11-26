Вторник, 26 ноября, 2024
На главнуюНовости мира

1600 человек эвакуировали из лицея в Уфе из-за звонка неизвестного

Дата публикации

Алексей Самохин
Изображение от mamewmy на Freepik

Утром во вторник, 26 ноября, в Уфе эвакуировали учеников и учителей лицей № 5. По данным портала «Башинформ», из здания вывели порядка 1600 человек.

СМИ, ссылаясь на данные городского управления образования, сообщает, что причиной тревоги стал поступивший на стационарный телефон звонок о минировании.

Эвакуация прошла по предписанному в таких случаях алгоритму. Дети, учителя и персонал учебного заведения незамедлительно были выведены из здания. На место приехали сотрудники оперативных служб.

Подробности инцидента выясняются.

- Advertisement -
Новости рубрики
Новости мира

В Орле показали, как после ливня поплыли машины

Жители Орла показали последствий дождя в 909-м квартале, где поплыли машины, фотографии опубликованы в...
Новости мира

Директор Орбакайте раскрыл планы артистки вернуться на экраны на Новый год

Информация о планах певицы Кристины Орбакайте появиться на российских экранах в новогоднюю ночь не...
Новости мира

Каждый второй россиянин выступает против переработок

Даже высокая оплата не побуждает людей работать дольше.