16 машин для уборки тротуаров скоро выйдут на улицы Рязани

Рязань получила 16 машин для уборки тротуаров. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщил глава администрации города Виталий Артемов на заседании правительства.

Рязанцы в соцсетях пожаловались на лед на тротуарах в ряде улиц города, в том числе в ЦПКиО и на Лыбедском бульваре. Все адреса, на которые поступили жалобы, отрабатываются.

Губернатор области Павел Малков отметил, что в сфере уборки города решили ряд проблем, но нужно разобраться с вопросами уборки парков и скверов. Власти акцентируют внимание на этом. Глава региона подчеркнул, что в будущем город должен повышать качество уборки – в этом поможет техника, которая скоро выйдет на улицы.