16 апреля в гостях у Рязанского театра кукол друзья из Санкт-Петербурга!

Спектакль питерского Театра «Karlsson Haus» «Домашние монстры» — удивительное сочетание лирики и сумасшедшего драйва, музыкальной гармонии и веселого, красочного хаоса.

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Спектакль — лауреат высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» в категории «Театр кукол». Обратите внимание на формулировку. «Лучший спектакль в театре кукол». Просто лучший. Без приставки «детский».

Питерские «Монстры» совсем не страшные. Это разнообразные куклы небанального цвета и диковинной формы, самых разных размеров, систем и масти. Некоторые, совсем крошки, но как и маленькие дети, они могут заполнить собой весь мир и генерировать невероятное количество энергии. Вопрос только в том, как направить ее «в мирное русло?»

С первых минут взрослый зритель легко узнает в главном герое, месье Крюшоне, себя, человека делового и ответственного, с обязанностями, расписанием и заботами. А дети себя — в его соседях. Но к финалу, обещаем, родители обязательно вспомнят, каким они были, когда были маленькими и делали только то, что им по-настоящему нравится. И вот тогда в семье воцарится тишина и взаимопонимание. Хотя бы на некоторое время.

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В мире «Монстров» всегда звучит музыка. Звуковой ряд этого спектакля так же насыщен, как и визуальный. Персонажи непрерывно болтают, напевают, насвистывают. Музыкальная тема рифмуется с действиями героев и обогащается звуками дома, где живет месье Крюшон. Скрип дверей, звон велосипедных и дверных звонков, шум улицы — настоящая городская симфония.

Режиссер Светлана Бень — ученица легендарного кукольника Алексея Лелявского. Его педагогический метод она описывает так: «У него была отличная система преподавания: он не поучал, а просто показывал хорошие книжки, хорошую музыку и хорошие спектакли со своими небольшими комментариями. Он человек энциклопедического ума и очень жесткий к проявлениям плохого вкуса и сентиментальности».

Чувство вкуса, как и чувство юмора, автору «Домашних монстров» не изменяет. «Петербуржский театральный журнал» пишет о постановке: «Домашние монстры» — спектакль яркий, энергичный и лишенный всякой мечтательности… Условия общежития оказываются веселым развлечением».