15 мая ЦУР Рязанской области проведёт прямой эфир по вопросам пенсий и пенсионного возраста

В понедельник, 15 мая, рязанцы смогут задать вопросы, связанные с пенсией и пенсионным возрастом, в прямом эфире заместителю управляющего отделения СФР по Рязанской области Ирине Шитовой.

Тема актуальна у жителей региона. Только с начала 2023 года специалисты ЦУР получили более 2 тысяч сообщений, адресованных Соцфонду. Часть из них – именно о пенсионных выплатах.

В эфире будут обсуждать:

кто выйдет на пенсию в этом году;

как можно увеличить размер пенсии;

когда происходит индексация.

Ирина Шитова ответит и на другие вопросы по теме, которые можно задать в комментариях к посту ВКонтакте или в ходе трансляции.

Начало – в 16 часов.