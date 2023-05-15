15 мая ЦУР Рязанской области проведёт прямой эфир по вопросам пенсий и пенсионного возраста

В понедельник, 15 мая, рязанцы смогут задать вопросы, связанные с пенсией и пенсионным возрастом, в прямом эфире заместителю управляющего отделения СФР по Рязанской области Ирине Шитовой.
Тема актуальна у жителей региона. Только с начала 2023 года специалисты ЦУР получили более 2 тысяч сообщений, адресованных Соцфонду. Часть из них – именно о пенсионных выплатах.
В эфире будут обсуждать:
кто выйдет на пенсию в этом году;
как можно увеличить размер пенсии;
когда происходит индексация.
Ирина Шитова ответит и на другие вопросы по теме, которые можно задать в комментариях к посту ВКонтакте или в ходе трансляции.
Начало – в 16 часов.