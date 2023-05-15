Понедельник, 15 мая, 2023
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15 мая ЦУР Рязанской области проведёт прямой эфир по вопросам пенсий и пенсионного возраста

Татьяна Проводина
Источник: ЦУР Рязанской области ВКонтакте

В понедельник, 15 мая, рязанцы смогут задать вопросы, связанные с пенсией и пенсионным возрастом, в прямом эфире заместителю управляющего отделения СФР по Рязанской области Ирине Шитовой.

Тема актуальна у жителей региона. Только с начала 2023 года специалисты ЦУР получили более 2 тысяч сообщений, адресованных Соцфонду. Часть из них – именно о пенсионных выплатах.

В эфире будут обсуждать:

кто выйдет на пенсию в этом году;

как можно увеличить размер пенсии;

когда происходит индексация.

Ирина Шитова ответит и на другие вопросы по теме, которые можно задать в комментариях к посту ВКонтакте или в ходе трансляции.

Начало – в 16 часов.

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