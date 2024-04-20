Суббота, 20 апреля, 2024

15 человек пострадали в ДТП с автобусом в Московской области

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: t.me/mosoblproc

В результате ДТП с участием автобуса и грузовика в Московской области пострадали 15 человек, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

ДТП случилось 20 апреля на 36-м километре автодороги Волга-1 М-7 в районе деревне Старая Купавна Богородского район. По предварительным данным, водитель автобуса врезался в стоящий на обочине грузовик.

Пострадали водитель автобуса и пассажиры. Людям оказывается медицинская помощь.

Ногинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

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