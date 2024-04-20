15 человек пострадали в ДТП с автобусом в Московской области

В результате ДТП с участием автобуса и грузовика в Московской области пострадали 15 человек, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

ДТП случилось 20 апреля на 36-м километре автодороги Волга-1 М-7 в районе деревне Старая Купавна Богородского район. По предварительным данным, водитель автобуса врезался в стоящий на обочине грузовик.

Пострадали водитель автобуса и пассажиры. Людям оказывается медицинская помощь.

Ногинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.